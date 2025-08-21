Nel corso della nottata, lungo la Strada Provinciale 60 nel territorio di Villacidro, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Le cause del sinistro sono attualmente oggetto di accertamento da parte dell’Arma dei Carabinieri.

Il primo veicolo, una Ford Fiesta, era condotto da una donna di 47 anni residente a Sanluri. Il secondo, una Fiat 600, era guidato da un uomo di 40 anni, residente a Villacidro. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni e sono stati trasportati dal personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Le loro condizioni, sebbene meritevoli di attenzione clinica, non risultano al momento preoccupanti.

I rilievi tecnici e gli accertamenti di competenza sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.