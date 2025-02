Ha tentato di strangolare e uccidere la moglie poi, quando lei è riuscita a liberarsi, l’ha presa a pugni ripetutamente fino a che la donna, una 41enne, non è riuscita a chiamare i carabinieri. L’uomo, un 36enne di Sassari, è stato arrestato ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia con braccialetto elettronico: la donna, immediatamente soccorsa, è stata portata al pronto soccorso con contusioni multiple.

Secondo quanto emerso finora, non sarebbe la prima volta che la donna subiva maltrattamenti e violenze. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.