Anche la diocesi di Cagliari si unisce alla preghiera per la salute di Papa Francesco. Questa sera, alle 19, è in programma un momento di adorazione eucaristica e recita del rosario, guidato dall’arcivescovo e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi. “Stasera ci raccoglieremo in preghiera – dichiara monsignor Baturi – uniti per invocare il Signore per il Santo Padre. Il Papa desidera che la sua fragilità sia conosciuta, offrire la malattia agli altri crea una comunione di affetto. Vorrei che in ogni ospedale ci fosse un abbraccio d’amore per chi soffre. La vita merita di essere vissuta anche nella sofferenza”.

Baturi ha inoltre ricordato il legame speciale tra Papa Francesco e la Sardegna: “Mi ha sempre detto che i sardi hanno una forza speciale. Usiamola nella tenerezza per pregare per lui”.