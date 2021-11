Temporale su Cagliari, strade come fiumi a Pirri e fogne ko in tutto il centro storico

Allerta gialla doveva essere e allerta gialla è stata, abbastanza forte. Maxi temporale su Cagliari, tanta pioggia sin da prima dell’alba. E il risveglio della città è all’insegna di fogne ko e strade come fiumi. Nel rione della Marina sono saltati tutti i tombini, con conseguenti disagi per residenti e ristoratori, strade come fiumi anche a Stampace alta. E a Pirri, da via Stamira a via Italia passando per via Argiolas (dove sono saltate le fogne) la situazione non è certo migliore. La furia dell’acqua ha ricoperto strade e marciapiedi.

Una iniziale attenuazione potrebbe arrivare solo nel primo pomeriggio. Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a persone.