Una “condizione surreale, al limite dell’indecenza, dell’inciviltà” quella che interessa la via. All’altezza del numero civico c’è un pozzetto fognario che sgorga nel marciapiede liquami maleodoranti: “Da ormai 5 mesi periodicamente chiamiamo Abbanoa affinché possa intervenire, ma nonostante le segnalazioni non interviene più nessuno”.

Si cammina su “un canale fognario e non su un marciapiede” spiega Rita. Il rischio è che ora, con il caldo, la situazione possa degenerare e creare un pericolo igienico sanitario.