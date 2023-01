Taxi, odissea infinita a Elmas: “Passeggeri al freddo e al gelo senza corse”

I taxi? All’aeroporto di Elmas sono ancora un miraggio, soprattutto dopo una certa ora. Nel principale scalo isolano, sabato notte, decine di viaggiatori atterrati dopo il decollo da Milano Linate sono stati costretti ad attendere al freddo e al gelo. Tra loro c’era anche Jonathan Dibilio, residente a Monserrato: “Ho telefonato a entrambe le compagnie, solo dopo mezz’ora un tassista si è degnato di arrivare e prendermi. Altri passeggeri hanno preferito un bus sino a piazza Matteotti, già sapendo che poi avrebbero dovuto fare molta strada con le loro valigie per raggiungere il posto nel quale dovevano arrivare. Per noi sardi è un grosso disagio, e penso sia lo stesso anche per i turisti”, afferma Dibilio.

“Alla fine, per una corsa da Elmas a Monserrato ho dovuto pagare addirittura venticinque euro, non certo una cifra bassa”.