Una casa per Albertino, appello a Radio Zampetta Sarda

RADIO ZAMPETTA SARDA; “UNA CASA PER ALBERTINO”

L’appello di Silvia Troncia de ” Gli Amici del Branco”, il rifugio per cani e gatti disabili, alla ricerca di una dolce casa per Albertino.

Albertino è un maschio di circa 3 anni, taglia medio piccola e pesa circa 12 kg.

Ha vissuto per strada fino a pochi mesi fa, si procurava da mangiare distruggendo le buste della spazzatura fuori da un ristorante a Cagliari.

È nato sicuramente con una malformazione alla zampetta anteriore che non si e’ mai sviluppata, possiamo considerarlo un tripode, ma autonomo di fare tutto correre etc. Va d’accordo con tutti i cani, e anche se all’inizio rimane timido e diffidente, successivamente diventa un super coccolone.

Info scriveteci su whatsapp al 3408430952

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove