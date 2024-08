Tampona un tir sulla 131 a Monastir, auto semidistrutta: il guidatore in codice rosso al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo incidente sulle strade sarde, ancora una volta sulla Statale 131. Un uomo al volante di una macchina ha tamponato un tir: stando ad alcuni testimoni, in seguito al violento urto tutto il tettuccio dell’auto è stato quasi sradicato. Ad avere la peggio, come prevedibile, l’automobilista: è stato affidato alle cure del 118 e trasportato, in elisoccorso, in codice rosso all’ospedale Brotzu. Ha riportato varie contusioni e escoriazioni ma, fortunatamente, è vigile e respira senza bisogno di nessun macchinario. Il tratto della Statale teatro dello schianto, in direzione Sassari, è rimasto chiuso a lungo prima di essere riaperto alla normale circolazione