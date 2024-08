Una maxi serra della droga nel suo terreno a Sestu, arrestato agricoltore 38enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella serata del 14 agosto, a Sestu, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per coltivazione e detenzione di ingente quantità di sostanza stupefacente un agricoltore 38enne del luogo, individuato in un terreno agricolo in località “is ceas de garau”, all’interno di una serra dove sono stati trovatinella sua disponibilità 140 piante di cannabis indica già recise e in fase di essiccamento; 40 chili di marijuana già imbustata in sacchi di plastica; diverso materiale per la pesa, l’essicamento e il confezionamento dello stupefacente, custodito in un locale attiguo alla serra. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sequestrati. Il 38enne, al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’autorità giudiziaria.