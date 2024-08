Castiadas, finisce fuori strada e si schianta per evitare un cervo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Castiadas – Cervi che attraversano la strada, automobilista perde il controllo della vettura e finisce fuori strada: pericolo anche nel territorio vicino a Costa Rei e Villasimius, gli ungulati che si allontanano dal loro habitat sono pressoché ovunque. Danni ingenti alla macchina, l’uomo che era alla guida, per fortuna, non ha riportato drammatiche conseguenze per la salute ma l’allarme cresce, aumenta sempre più per gli incidenti causati dagli animali selvatici che attraversano all’ improvviso la strada. È accaduto l’11 agosto, da quanto si apprende proprio dal conducente del mezzo che ha raccontato pubblicamente l’accaduto, località San Priamo, a soccorrere l’uomo, inizialmente, sono stati una coppia di giovani che hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine. L’animale, o gli esemplari, che hanno attraversato la strada, sono riusciti a dileguarsi, non sono stati colpiti dal mezzo che, proprio per schivarli, è uscito fuori strada. Non solo il territorio compreso tra Capoterra, Sarroch, Pula, Teulada, quello dell’iglesiente, zona Siliqua, bensì anche la costa opposta è interessata dal fenomeno: belli, bellissimi, anzi, da ammirare, eleganti e possenti, per i cervi che si allontanano dai loro boschi il rischio aumenta sempre più e per gli automobilisti ancor di più. Danni alla vettura, se tutto va bene, impattare contro uno di loro, o cercare di evitare l’animale, mette in pericolo la vita del conducente e degli eventuali passeggeri a bordo.