Svolta a Serramanna, oggi l’inaugurazione ufficiale del sottopasso carrabile e pedonale

Una rivoluzione per il centro del Medio Campidano che da oltre 10 anni attende questo momento: tante croci hanno segnato i binari, quelli che attraversano il paese e che, ancora per poco, verranno contrassegnati dalle barriere. I cancelli di chiusura sono già pronti, grate invalicabili che sigilleranno gli attraversamenti per automobili e pedoni. Necessarie le modifiche della circolazione, tra queste il sottopasso carrabile che dal piazzale della stazione giunge sino a via Svezia. “Alle ore 9, alla presenza delle autorità, verrà inaugurato e aperto al traffico il sottopasso carrabile e pedonale tra via Svezia e la stazione ferroviaria.

L’opera – comunica il sindaco Gabriele Littera – è stata realizzata da RFI-Rete Ferroviaria Italiana ed è in via di consegna al Comune di Serramanna.

Durante la mattina sarà completata la segnaletica orizzontale e scoperta quella verticale, dando così attuazione alle nuove disposizioni sulla circolazione.

Sarà opportuno comportarsi in modo prudente ed evitare rischi o pericoli in particolare nelle due nuove rotatorie.

I passaggi a livello resteranno ancora aperti per qualche settimana ma potremo tutti evitare le attese usando questa rinnovata e ora fruibile infrastruttura”.