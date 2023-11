Sanluri, nuovamente agibile la strada di collegamento tra la Marmilla e la Ss 131

“Siamo soddisfatti che la questione sia stata risolta – spiega il sindaco Alberto Urpi – sono presenti anche attività commerciali che hanno sofferto per questa chiusura che è lo sbocco per immettersi lungo la ss 131”. Una prassi non comune per questi luoghi quella di azionare i detonatori per demolire una struttura non più in uso e, soprattutto, pericolante. È per questo motivo che due mesi fa vigili del fuoco e Anas hanno interdetto il traffico nella zona, poiché il vecchio torrino costituiva un grosso pericolo. “Tante le pratiche burocratiche da espletare, comprese le autorizzazioni, per abbattere il torrino della ex cantina sociale, che non appartiene al comune ma a dei privati”. Con impegno e supporto ai proprietari Urpi ha provveduto a far in modo che le procedure necessarie non andassero troppo per le lunghe e che la strada di collegamento, con l’arteria più importante della Sardegna, potesse essere nuovamente usufruibile.