Mezzi non propri adatti per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento delle strade, bagni spesso allagati quando piove, turni non sempre a rotazione, buste paga in ritardo e straordinari erogati in parte sono alcune delle problematiche raccolte dai sindacati, FP CGIL di Cagliari e UIL trasporti, che porteranno allo sciopero del 20 marzo.

Non solo: un clima di alta tensione in cantiere in questo ultimo periodo, a tal punto da indurre molti operai a chiedere la malattia e a ricorrere allo psicologo. “Eccesso di contestazioni disciplinari e viene segnalato un atteggiamento eccessivamente severo e squalificante della dirigente locale nei confronti delle maestranze, tale da creare un forte malessere nei lavoratori” denunciano i sindacati.