Street food in centro a Cagliari, no dei ristoratori: “Rischio assembramenti e altro baccano”

Emanuele Frongia, Confcommercio, interviene a Radio CASTEDDU riguardo lo Street Food nel centro storico: “Noi abbiamo fatto presente una serie di elementi che si discostano dalla situazione perché si sta dicendo di fare delle attività in un centro storico in cui ci sono già molte attività”.

Una serie di problematiche legate ai disagi già segnalati in passato come l’inquinamento acustico e, in questo periodo di pandemia, si potrebbero creare degli assembramenti:” Sono elementi che abbiamo fatto presenti, pare che ci abbiano ascoltato in parte. Noi pensiamo che il momento non sia quello giusto e non c’è ancora un piano del commercio. Noi non contestiamo ma sottolineiamo che ci sono degli elementi che non vengono presi in considerazione su delle dinamiche che dovrebbero essere pianificate”.

Risentite qui l’intervista a Emanuele Frongia del direttore Jacopo Norfo

