Incidente a Cagliari, auto delle Poste colpisce quattro macchine in sosta: un ferito

Incidente stradale questo pomeriggio. Una Renault Kadjar condotta da un 55enne cagliaritano stava percorrendo via Umbria con direzione via Basilicata.

Arrivato all’incrocio con via Lombardia, regolato da segnale di stop, si è scontrato con una Panda delle Poste Italiane condotta da un 30enne cagliaritano che, percorrendo via Lombardia con direzione via Trentino, è stata urtata lungo la fiancata sinistra. Quest’ultima proseguiva la sua marcia urtando 4 veicoli in sosta. Il conducente della Panda è stato soccorso e trasportato dal 118 al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.