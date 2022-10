Stratosferica “ottobrata” al Poetto di Cagliari, tra onde fantastiche e vele in festa. Una domenica “bestiale” di fine ottobre in Sardegna: il clima mite, le onde speciali, gli ultimi miracoli di una bellissima estate che ha riportato tanti turisti in Sardegna, col Covid ormai alle spalle e tante attività che hanno potuto riprendere a lavorare. Nella foto scattata oggi da Laura Deiana si può ammirare ancora una volta, sotto una luce particolare, la bellezza del lungomare cagliaritano con sullo sfondo la Sella del Diavolo. E con tantissime persone tutto il giorno in spiaggia, compresi molti turisti stranieri ancora presenti nell’Isola in pieno autunno.