Carla Medau: “Auguri Giorgia Meloni, e se fosse la volta buona per una governatrice donna in Sardegna?”. L’ex sindaca di Pula fa gli auguri alla premier vincente e apre un dibattito importante verso le prossime elezioni regionali: non a caso tra i nomi che circolano ci sono quelli di Alessandra Zedda, Romina Mura e della stessa Medau. “È nato il primo Governo della Repubblica guidato da una donna: Giorgia Meloni- commenta l’ex sindaca di Pula- è la prima Presidente nell’arco della storia Repubblicana, sebbene diverse volte (timidamente e senza troppa convinzione) nella composizione del Governo o per la Presidenza della Repubblica siano emersi nomi femminili, nessuna è mai riuscita a conquistare un posto di responsabilità e prestigio come in questo caso.