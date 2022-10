San Michele, slalom tra le fogne impazzite: “Un tanfo micidiale e rifiuti ovunque: Truzzu, hai fallito”

Il Sindaco Truzzu affermò qualche anno fa che: “la citta è nettamente migliorata ….è sotto gli occhi di tutti e solo di chi non lo vuol vedere……”. Lo affermò in occasione di una seduta del consiglio comunale con rabbia e convinzione.

Ma la verità, purtroppo, è un altra, che niente è migliorato.

Alcuni residenti di San Michele, esasperati, mi hanno chiamato per farmi vedere in che condizioni è il loro quartiere.

Un disastro: fogne esplose, un tanfo micidiale, miasmi nell’aria e la solita aliga a “corredare” la zona.

Ricordo che in campagna elettorale il sindaco Truzzu disse: “Inutile accusare i cagliaritani di essere degli incivili, come sta facendo la sinistra… “Questo sistema di raccolta andrà cambiato, perché non può reggere, già non regge. Ma chi ha la responsabilità politica e amministrativa di aver sommerso Cagliari con i rifiuti, non può cercare scuse e deve prendersi le proprie responsabilità”

Ecco, signor Sindaco, dopo 3 anni e mezzo che governa la città , forse è il caso che si assuma la PROPRIA responsabilità.