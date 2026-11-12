Venti, interminabili ore da incubo per una ragazza di 29 anni, sequestrata e picchiata dal fidanzato 28enne nella sua casa di Milano. Come riporta Fanpage la giovane- peruviana residente a Madrid- aveva deciso di stabilirsi nell’appartamento milanese del compagno In cui abitava anche un altro ragazzo.

Tutto è iniziato lo scorso lunedì, con una pretesa alquanto singolare: il 28enne ha infatti obbligato la ragazza a dargli il suo cellulare, sembrerebbe per motivi di gelosia.

Secondo quanto raccontato dalla giovane poi nella denuncia alle forze dell’ordine, questi atteggiamenti vessatori e anche offensivi erano già avvenuti in passato. Ma lunedì le aggressioni psicologiche sono diventate fisiche, tanto che l’uomo l’ha ferita con un accendino e l’ha picchiata con il cellulare che le aveva preso.

La 29enne, disperata, non è riuscita a scappare fino a quando- dopo essere riuscita a chiedere aiuto ad una cugina- l’uomo non ha deciso di darsi alla fuga per paura arrivassero le forze dell’ordine. Poi, fortunatamente, la ragazza ha preso un autobus e raggiungo un cugino per poi sporgere denuncia. Al momento, il

28enne è ancora irreperibile.