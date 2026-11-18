Il rapimento è quello che sconvolse l’Italia, perché Farouk era diventato il figlio di tutti.

Fu liberato dopo interminabili mesi di prigionia durante i quali gli venne tagliato il lobo dell’orecchio. Un dramma infinito, l’isola si strinse alla famiglia e condannò fortemente l’accaduto.

In questi giorni in tv tv nazionale è andata in onda la fiction sulla vicenda che ha scatenato le reazioni di chi non ha condiviso le scelte del registra. Dopo il post social della Pro Loco di Mamoiada, altri commenti negativi alimentano le polemiche. “Purtroppo il regista è stato scorretto e in malafede. Sono stato io a consigliargli la cattura a fin di bene. Gli ho spiegato pure in modo dettagliato il significato e le parole da dire dopo la cattura. L’issohadore è stato microfonato ma le parole che si sentono non sono le sue ma di uno che tra l’altro non sa parlare neanche in sardo” scrive Gesuino Grecu.

“Col doppiaggio ha stravolto il significato e le parole dell’issohadore, di questo la Rai credo che dovrà rispondere urgentemente per il danno di immagine arrecato alla comunità di Mamoiada e a tutta la Sardegna. Mamuthones e issohadores eseguono un rituale propiziatorio ben definito a fin di bene. Quando una persona viene catturata dall’issohadore, è di buon auspicio. In effetti l’issohadore gli stringe la mano e gli dice, stai tranquillo vedrai che andrà tutto bene. Mentre qui quelle parole di buon augurio vengono doppiate e trasformate in minaccia di stile mafioso. Praticamente non sono stati rispettati gli accordi. A queste condizioni noi non avremmo assolutamente partecipato. Hanno fatto credere che l’auto usata dai sequestratori sia stata rinvenuta a Mamoiada, nonostante non sia assolutamente vero. La scena della signora nel ristorante che scaccia via un uomo disperato è da brividi. La Barbagia da sempre è conosciuta per la sua ospitalità e non è accettabile vedere stravolta questa sacralità”.