Aeroitalia annuncia l’uscita da tre collegamenti aerei della continuità territoriale sarda. La compagnia ha trasmesso all’assessorato regionale dei Trasporti una comunicazione via pec con cui preannuncia, a partire dal 15 gennaio 2027, la cessazione dei voli sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma, tutte prive di compensazione economica. Nessuna modifica, invece, per i collegamenti in partenza da Olbia e diretti a Roma e Milano, che resteranno garantiti.

La decisione apre il confronto con la Regione sui tempi e sulle modalità dell’interruzione del servizio. Dall’assessorato ricordano infatti che il decreto ministeriale che disciplina gli oneri di servizio pubblico stabilisce, per le tratte non compensate, l’obbligo di comunicare la disdetta con almeno sei mesi di anticipo.