Il Capodanno a ritmo di rock: gira da ieri sera il nome dei possibili protagonisti del concerto di Capodanno a Cagliari. A salire sul palco principale di piazza Yenne potrebbero essere i Negrita, la band toscana guidata da Pau, indicata come favorita dopo la conclusione della procedura di selezione per l’organizzazione dell’evento.

Fuori dalla corsa gli altri nomi circolati nelle scorse settimane: Lucio Corsi, Tommaso Paradiso, Nek e Irene Fornaciari, figlia di Zucchero. A organizzare il capodanno a Cagliari sarà Vox Day, società già protagonista due anni fa, quando portò in città Stewart Copeland, storico batterista dei Police.

Il nome dei Negrita al momento resta ancora un’indiscrezione. Prima dell’annuncio ufficiale saranno necessarie le verifiche amministrative e tecniche da parte del Comune e la successiva firma del contratto. Soltanto a quel punto l’affidamento potrà considerarsi definitivo e il nome dell’artista per la notte di San Silvestro sarà ufficializzato.