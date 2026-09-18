Oggi venerdi’ 18 Settembre a partire dalle ore 16,30 presso la Biblioteca ” Accimo ” in Via Natta 21 a Cagliari-Elmas

L’importante Convegno che prendera’ il via questo pomeriggio affrontera’uno dei temi piu’ attuali degli ultimi anni,ovverossia ” Il cambiamento Climatico “, con le sue possibili ripercussioni sull’ area marina nonche’ sulla fascia costiera dell’ intera isola.

Le sei ondate di calore che hanno colpito duramente in questa estate rovente sono solo l’ ultimo degli eventi legati alla ” Crisi Climatica “, ponendo in drammatica evidenza una forma emergente di ” Disuguaglianza climatica “, ovverossia quella che colpisce irrimediabilmente le fasce piu’ deboli della popolazione,come gli anziani,i malati ed i meno abbienti.

Nelle grandi citta’,sono spesso i quartieri dove risiedono le persone con i redditi piu’ bassi ad essere piu’ esposti agli effetti delle ondate di calore,in quanto la minor presenza dei sistemi di raffrescamento e la mancanza di spazi verdi sufficienti aumentano il rischio di malori e la sofferenza degli anziani e delle persone malate.

Il Convegno affrontera’tra gli altri,il tema relativo al modo di adattarsi alla vita in un mondo sempre piu’ caldo ed allo stesso tempo analizzera’ le possibili soluzioni che potrebbero essere adottate per limitare gli effetti negativi della nuova situazione che si sta delineando nel mondo.

Gli esperti sono concordi sul fatto che il surriscaldamento globale sara’ tendenzialmente un fenomento che perdurera’ nei prossimi anni e che costringera’ la popolazione ad adattarsi alla nuova situazione climatica.

Gli effetti relativi all’ aumento esponenziale delle temperature stanno mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture,come quelle inerenti alle reti elettriche,idriche,stradali e ferroviarie.

Il Convegno di oggi intende favorire la presa di coscienza collettiva da parte dei cittadini sull’ opportunita’di iniziare a predisporre modalita’e tempistiche sulle contromisure da adottare per contrastare al meglio gli effetti del cambiamento climatico.

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 16,30, tenuta dalla Presidente dell’ Accimo, Caterina Marongiu,cui seguira’alle ore 17,00, l’ intervento del meteorologo Carlo Torchiani che affronterà il tema relativo al ” Riscaldamento climatico in area mediterranea e i riflessi su porti e approdi della Sardegna”.

Alle ore 17,45 sara’ la volta del Prof. Antonio Pusceddu , Ordinario di Ecologia nell’ Università di Cagliari,che affronterà l’argomento relativo agli ” Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sinergie con l’inquinamento da plastiche”.

Alle ore 18,30,il geomorfologo Antonio Franco Fadda si soffermerà sulla Pianificazione degli interventi per l’adeguamento al riscaldamento globale ; illustrerà in particolare le linee per contrastare gli effetti del cambiamento climatico finalizzate a ridurne le cause e ad aiutare le comunità ad adattarsi ai suoi effetti.

Seguira’ infine ,intorno alle ore 19,15 la discussione, con moderatore la Presidente dell’ Accimo Caterina Marongiu.

Durante il Convegno si analizzeranno i dati relativi alle numerosissime variazioni climatiche registrate in Sardegna e nel mondo nelle varie ere geologiche, nonche ‘le linee di indirizzo seguite nel mondo e quelle adottate della legislazione europea ed italiana sulla transizione energetica e i cambiamenti climatici.

Infine saranno affrontati gli aspetti legati agli interventi per rendere le città più vivibili, con particolare riferimento alla fascia costiera della Sardegna ed alla citta’di Cagliari.

Un Convegno che affrontera’ temi di drammatica attualita’,proponendo con chiarezza i possibili effetti del cambiamento climatico sull’ area marina e su quella costiera della Sardegna ,con l’ intento di sensibilizzare l’ opinione pubblica su un problema che sta assumendo un importanza fondamentale sulla qualita’ della vita nel pianeta.