Quartucciu in festa per Zia Delfina Tidu: 100 anni e una maxi torta per questo traguardo importante e straordinario per tutta la comunità.

Una donna speciale, amata e stimata da tutti: presente all’evento anche il sindaco Pietro Pisu.

“Un intero quartiere e tantissimi concittadini si sono stretti attorno a lei per festeggiare un secolo di ricordi, sorrisi e tantissima dolcezza.

Impossibile non ricordare la sua grande arte dolciaria, regalata con passione per anni tra le fila della nostra Pro Loco” ha espresso il sindaco.

​”I festeggiamenti si sono tenuti nel giardino di casa sua, trasformato per l’occasione in un luogo di gioia e raccoglimento: prima con la Santa Messa di ringraziamento, celebrata con affetto dai nostri due parroci, don Elvio e don Davide, e poi con un bel momento di festa circondata da parenti, nipoti e da tutti coloro che le vogliono bene.

​Con Zia Delfina ho fatto un patto speciale:

“non prendere impegni per il prossimo anno, perché noi siamo già pronti a festeggiare ancora!”