Quartucciu in festa per Zia Delfina Tidu: 100 anni e una maxi torta per questo traguardo importante e straordinario per tutta la comunità.
Una donna speciale, amata e stimata da tutti: presente all’evento anche il sindaco Pietro Pisu.
“Un intero quartiere e tantissimi concittadini si sono stretti attorno a lei per festeggiare un secolo di ricordi, sorrisi e tantissima dolcezza.
Impossibile non ricordare la sua grande arte dolciaria, regalata con passione per anni tra le fila della nostra Pro Loco” ha espresso il sindaco.
”I festeggiamenti si sono tenuti nel giardino di casa sua, trasformato per l’occasione in un luogo di gioia e raccoglimento: prima con la Santa Messa di ringraziamento, celebrata con affetto dai nostri due parroci, don Elvio e don Davide, e poi con un bel momento di festa circondata da parenti, nipoti e da tutti coloro che le vogliono bene.
Con Zia Delfina ho fatto un patto speciale:
“non prendere impegni per il prossimo anno, perché noi siamo già pronti a festeggiare ancora!”