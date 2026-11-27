Ciao papà♥️

Sei stato un uomo buono e sincero, un punto di riferimento prezioso. Negli ultimi tempi la malattia ti ha fatto soffrire tanto, ma ora il mio unico conforto è sapere che hai finalmente ritrovato la pace e la serenità che avevi perso, insieme a Vale e ai miei stupendi nonni. Ti voglio ricordare così, sorridente, dopo anni duri e difficili di malattia. Fai buon viaggio, ti porterò sempre nel cuore.

La moglie Maria Teresa, la figlia Michela annunciano la scomparsa del loro caro

Virgilio Quartu

I funerali avranno luogo lunedì 30 novembre alle ore 15.00 nella Parrocchia Madonna Della Fede.

O.F. Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari tel. 070487397