Spagna, recuperati e portati a Pisa i 46 italiani bloccati a Barcellona

Stanno facendo rientro in Italia, su un pullman noleggiato dall’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, 46 italiani che erano rimasti bloccati in Spagna dopo che il Paese aveva disposto la chiusura dei voli per l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Le loro condizioni di salute sarebbero buone come dichiara all’AGI Gianna Gambaccini, medico chirurgo e assessore al sociale nel Comune di Pisa, imbarcata sul pullman assieme a Ceccardi e all’ex ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio. Gambaccini ha visitato una ad una le persone recuperate, fra le quali c’è anche una disabile.

