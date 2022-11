Spaccio di stupefacenti, in carcere 62enne cagliaritano: per lui anche una multa di 12 mila euro.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato esecuzione a un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, con ripristino dello stesso. La misura è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 62enne residente in via Schiavazzi. Questi dovrà espiare la pena di 5 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e dovrà pagare una multa di €12.000, poiché condannato in via definitiva per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in relazione a vecchie vicende giudiziarie. Al termine della notifica del provvedimento l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.