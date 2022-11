Cagliari, chiudono il figlio di 3 anni in auto e si allontanano: denunciati due pakistani

Cagliari, chiudono il figlio di 3 anni in auto e si allontano: denunciati due pakistani.

E’ avvenuto ieri a Cagliari. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per abbandono di persone minori o incapaci due coniugi pakistani, entrambi trentanovenni. I militari sono intervenuti in viale Monastir nel parcheggio retrostante l’esercizio commerciale “Risparmio Casa” dove alcuni passanti e clienti del centro commerciale hanno segnalato la presenza di un bambino che piangeva disperatamente e si agitava all’interno di un’auto chiusa a chiave. I carabinieri hanno constatato effettivamente la presenza all’interno dell’auto di un bimbo di tre anni e mezzo, che appariva in lacrime, spaventato e in evidente stato di disagio. Dopo qualche minuto sono arrivati i genitori che hanno fornito giustificazioni poco plausibili sulla propria assenza e non coincidenti con le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto. Non si è potuto certo sostenere che i due si fossero allontanati solo per alcuni istanti così come hanno dichiarato.