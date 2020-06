Sos Diabetologia a San Gavino, piccoli segnali di speranza contro il trasferimento a Sanluri

Piccoli segnali di speranza per evitare il trasferimento del reparto di diabetologia da San Gavino Monreale a Sanluri. Durante la riunione della consulta dei comuni è emersa la volontà dei sindaci, sindacati e associazioni che la diabetologia di San Gavino è strategica per il benessere non solo del territorio ma anche dei pazienti, non solo dell’ospedale ma anche di tutti i cittadini del territorio circostante che sarebbero circa 180mila.

“Durante la riunione è intervenuto l’assessore Lampis – spiega Mattia Orrú, presidente della Fand del Medio Campidano Onlus, associazione per diabetici – che ha garantito che il servizio rimarrà a San Gavino e verrà potenziato con un medico in più. Noi come associazione abbiamo detto che attendiamo qualcosa di scritto e sino ad allora la protesta andrà avanti.

Il sindaco di San Gavino ha affermato che riporterà il tutto durante il consiglio comunale”.