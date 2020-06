Scatto mozzafiato della Death Valley, fotografo 35enne di Pula premiato a livello internazionale

Uno scatto che gli è valso un premio importante e di livello internazionale, il “Mifa 2020” (Moscow international foto awards). A realizzarlo, nella Death Valley, è stato il trentacinquenne di Pula Maurizio Casula, fotografo da molti anni. La vittoria, arriva nel settore delle foto “nature-panoramic”, gli è valso anche il tributo ufficiale della sindaca Carla Medau: “Voglio fare i complimenti, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, al nostro concittadino Maurizio Casula che ha vinto un prestigioso premio fotografico. Non è la prima volta che Maurizio porta alto il nome di Pula nel mondo della fotografia. La foto, scattata nella Death Valley, verrà esposta a Mosca presso la mostra Best of Show in altre numerose città, offrendo una grande visibilità agli artisti”.

“Ci complimentiamo con Maurizio per il meraviglioso scatto e gli auguriamo di ricevere, durante la sua carriera, ancora tanti autorevoli riconoscimenti”.