Sorpresi a bere senza distanziamento, due pescatori sanzionati a S.Anna Arresi

Stamattina a Giba, i carabinieri della locale stazione, al termine dei controlli tesi a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del covid-19, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari due pescatori del luogo, rispettivamente di 69 e 33anni. I due dopo aver acquistato delle bevande, si sono fermati a consumarle platealmente all’aperto, in via Porto Pino di Sant’Anna Arresi, senza indossare le prescritte mascherine e senza rispettare il necessario distanziamento sociale, in violazione delle norme per il contenimento della pandemia. Per entrambi è scatta la canonica sanzione da 400 euro.