Cagliari, 25enne rischia di morire: scatta il volo d’emergenza per Verona

Emergenza a Cagliari per una donna di venticinque anni in pericolo di vita. Il caso della giovane è finito dritto in prefettura, che ha subito inviato la richiesta, all’Aeronautica militare, di effettuare un volo d’emergenza per salvare la giovane. Detto, fatto: la 25enne è stata trasportata, a bordo di un Falcon 900 del trentunesimo stormo, sino a Verona, dove è stata affidata alle cure dei medici.