Solinas e i suoi intercettati dal 2020: tutti i segreti su come piazzavano raccomandati a stipendi da favola

Intercettati e controllati già dal 2020, poco prima dell’estate, un anno e qualche settimana dopo l’inizio della legislatura quando su alcune nomine in Regione erano stati sollevati da più parti dubbi e perplessità. Nomine pesanti, in ruoli apicali, con stipendi da favola pur senza averne le competenze, e anzi addirittura modificando alcuni criteri di ingaggio pur di piazzare i prescelti. E pazienza se parliamo di pubblica amministrazione: al di là di quello che accerterà la magistratura, che ha aperto un’inchiesta con 21 indagati fra cui il presidente Solinas, l’assessore dell’Industria Anita Pili, la ex al Lavoro Alessandra Zedda, diversi direttori generali e l’ex numero uno di Ats e Crp Massimo Temussi, dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti giudiziari emerge chiaramente il metodo collaudato di gestione della cosa pubblica come fosse un affare privato. Nell’inchiesta era entrato anche il fondatore di Sardegna Venti20, Stefano Tunis, poi uscito ma più volte intercettato: per un periodo Tunis aveva un ufficio nella sede dell’assessorato dell’Industria dove lui stesso era riuscito a piazzare Anita Pili, approdata a Sardegna Venti20 dopo un lungo passato nel Pd, un breve passaggio nel Partito dei sardi e un ancor più breve sostegno a Massimo Zedda, allora candidato presidente, con una lettera firmata insieme ad altri sindaci. Da quell’assessorato ma non solo da quello, secondo quanto sostengono i magistrati, passa gran parte di decisioni “su misura”, relazioni massoniche e scambi di favori.

Gente senza titoli né competenze, caratteristiche che peraltro contraddistinguono diversi esponenti della giunta Solinas, piazzati in ruoli di gestione di soldi pubblici e potere per poter poi arrivare agli obiettivi. Questo è quello che vogliono dimostrare i magistrati che indagano sulle 21 persone, tutte stabilmente al proprio pagatissimo posto pubblico: le ipotesi di reato sono corruzione, abuso d’ufficio, falso, indebita induzione e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.