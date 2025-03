L’apertura del Fass Center di Elmas, inizialmente prevista per la fine del 2025, slitta alla primavera del 2026. Un rinvio che non è l’unico a impattare sul settore commerciale locale: anche la chiusura del BricoCenter del centro commerciale Santa Gilla, programmata per aprile 2025, è stata posticipata a fine dicembre dello stesso anno. Resta incerto il destino dei 14 dipendenti del BricoCenter, che attendono di essere riassunti presso il nuovo Leroy Merlin di Elmas. La ricollocazione presso Leroy Merlin rappresenta un risultato importante, ma non esclude il rischio di un periodo di inattività per i lavoratori. Cristiano Ardau, segretario regionale UilTucs: “Non escludiamo che i lavoratori del BricoCenter possano restare fermi qualche mese qualora il Fass Center non rispettasse i tempi di apertura, tuttavia continueremo a monitorare la ricollocazione e valuteremo il da farsi”. Il problema della ricollocazione non riguarda solo i dipendenti del BricoCenter. Anche i lavoratori del Conad di Città Mercato di Pirri attendono nuove opportunità: “Stiamo chiedendo che vengano ricollocati nelle attività del commercio: ci sono molte nuove aperture nel territorio”, spiega Ardau. Il sindacato ha già sollecitato l’assessora regionale al lavoro affinché si trovi una soluzione per questi lavoratori, evidenziando il valore delle loro competenze pluriennali: “Sono figure senior molto responsabili, con tutte le assunzioni in corso tra i concorrenti sarebbe un peccato che non venissero ricollocati”, sottolinea il segretario UilTucs, e nel mentre rassicura: “A breve chiederemo nuovamente un incontro con l’assessora Desiré Manca per ottenere maggiori chiarimenti sulla vertenza”. Le interlocuzioni con la Regione sono in corso, e l’impegno istituzionale sulla questione è confermato.