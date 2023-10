Simone Casula, da Samassi al palco di Ballando con le Stelle

Classe 1991, da sempre si è distinto per la sua passione per il ballo: è riuscito ad affermarsi a livello nazionale ed è uno dei personaggi più amati e apprezzati anche dal pubblico del piccolo schermo. Ieri il nuovo debutto e a presentarlo è stata la sua compagna di viaggio, Rosanna Lambertucci: “Sono stata fortunata. Simone Casula oltre ad avere una grandissima professionalità è un ragazzo dotato di una profonda sensibilità e umanità. Un ragazzo che si e’ fatto da solo con impegno e sacrifici. Ce la metterò tutta ancora di più per non deludere le sue aspettative”.