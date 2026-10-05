Il giornalista Sigfrido Ranucci è stato sospeso dalla Rai per 10 giorni. Una decisione che arriva dopo un periodo difficile fra Ranucci e Viale Mazzini a seguito della sospensione del giornalista da Report.

Il provvedimento è stato preso dopo la valutazione dei risultati dell’analisi della Commissione per il Codice Etico della Rai a seguito di 4 contestazioni disciplinari, fra cui la denigrazione di alcuni colleghi e mail aziendali che sarebbero state inoltrare a Valter Lavitola.

“Tuttavia, sabato sarò a Bologna al Duse a presentare la mia storia, #DiarioDiUnTrapezista, alle ore 20.45. Il 17 ad Albenga al teatro Ambra tra gli amici, i Fieui di Caruggi, il 24 ottobre Reggio Calabria, 29 ottobre”, scrive Ranucci sui social.

Alla fine cita una celebre canzone di Francescxo De Gregori: “Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”.