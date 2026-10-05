Momenti di altissima tensione ieri a Campobasso quando una 40ina di ultras della Torres hanno distrutto i servizi igienici dello stadio e hanno minacciato la tifoseria della squadra padrona di casa.

Da quanto emerso, il delirio era iniziato già prima dell’arrivo allo stadio, quando gli ultras sardi hanno chiesto di fermarsi in un punto vicino alla curva della squadra molisana e hanno iniziato a provocarli.

Il servizio d’ordine li ha accompagnati nella zona preposta agli ospiti, ma gli ultras hanno comunque danneggiato gli arredi e i bagni di quel settore. Durante la perquisizione sono stati anche trovati dei bastoni camuffati da aste per le bandiere.

Un comportamento non accettabile già al vaglio della Questura di Campobasso, che sta esaminando i video in circolazione sul web. Non si escludono sanzioni e daspo per gli ultras identificati. Tra le varie testimonianze sul web, circola anche un video in cui un cronista urla verso i tifosi: “Sardi di m…a”.

“Ma stiamo scherzando o cosa?! Quello che è successo oggi fuori da Selvapiana per Campobasso-Torres è una VERGOGNA TOTALE. Una manica di delinquenti che arriva con spranghe, lancia caschi e semina il panico, riuscendo a eludere la sicurezza e arrivando A UN PASSO dal nostro settore! C’erano famiglie con bambini terrorizzati, gente normale che voleva solo vedersi una partita di pallone”, scrive un tifoso pubblicando un video.

“Oggi si rischiava la tragedia, ci poteva scappare il morto o un bambino ferito gravemente, e per fortuna non è successo solo per puro miracolo! E la gestione della sicurezza comunale e dell’ordine pubblico dov’era?! UN FALLIMENTO COMPLETO, RIDICOLI! Ma la barzelletta più allucinante qual è? Che invece di prenderli a calci, identificarli sul posto e rispedirli dritti a casa a calci nel culo, li hanno pure fatti entrare comodi comodi allo stadio a vedersi la partita! Praticamente un premio per aver fatto i beduini.”

“Non è possibile rischiare la pelle per andare allo stadio per colpa di quattro idioti e di chi non è capace di fare il proprio lavoro!”.

“Lega Giovani Molise “Gravissimo e intollerabile”, il commento di Lega Giovani Molise.

“Erano circa cinquanta teppisti incappucciati e armati di bastoni. I servizi igienici sono stato completamente devastati. Chiediamo risposte e controlli rigorosi”.

Frame video Portale Ultras