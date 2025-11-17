Piantedosi a Cagliari per affrontare il tema della sicurezza, ma non tutti sono stati invitati. Esclusi i presidenti e rappresentanti dei comitati di quartiere: “Molto strano che i comitati dei residenti Storici che rappresentano le istanze dei residenti, che hanno contezza di ciò che accade nel territorio e conoscono quali siano le esigenze della collettività che rappresentano, che sono sempre in prima linea per aiutare amministratori e forze dell’ordine nella gestione delle più svariate problematiche quotidiane, non siano stati inviatati nell’importante giornata che vedrà il ministro Piantedosi presente a Cagliari”.
“Più che di uno smacco per le cittadine e i cittadini, si tratta di un’opportunità persa” spiega Costa.