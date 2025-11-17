Piantedosi a Cagliari per affrontare il tema della sicurezza, ma non tutti sono stati invitati. Esclusi i presidenti e rappresentanti dei comitati di quartiere: “Molto strano che i comitati dei residenti Storici che rappresentano le istanze dei residenti, che hanno contezza di ciò che accade nel territorio e conoscono quali siano le esigenze della collettività che rappresentano, che sono sempre in prima linea per aiutare amministratori e forze dell’ordine nella gestione delle più svariate problematiche quotidiane, non siano stati inviatati nell’importante giornata che vedrà il ministro Piantedosi presente a Cagliari”.

Ha l’amaro in bocca Adolfo Costa, Stampace, che da anni si batte, assieme agli altri rappresentati, per far emergere la critica situazione che attanaglia il centro storico. Risse, malamovida, spaccio, furti: vedono e vivono cosa accade in strada e nelle piazze, testimoni di una sequenza senza fine di episodi di violenza gratuita che mette a repentaglio la sicurezza di tutti, residenti, cittadini e avventori. I cittadini si rivolgono a loro per segnalare, documentare quanto accade in pieno giorno come la notte, espongono problemi e avanzano possibili soluzioni. Sono i portavoce di chi abita nel cuore della città del sole, che sopravvivono e tentano di non arrendersi.

“Più che di uno smacco per le cittadine e i cittadini, si tratta di un’opportunità persa” spiega Costa.