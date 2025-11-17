È morta prima dell’arrivo dei soccorsi, chi l’ha investita si è subito fermato ma per la giovane donna niente è stato possibile fare. Troppo gravi le ferite riportate, ed è così che la 36enne è deceduta in pochi minuti.

Percorreva la strada in bicicletta che conduce al suo paese, era circa mezzanotte quando una vettura in corsa l’ha centrata in pieno. Dolore e commozione nel suo paese per la tragica scomparsa, la salma è già stata restituita ai genitori, il funerale si svolgerà domani mattina. La famiglia chiede in memoria di Silvia niente fiori ma opere di bene.