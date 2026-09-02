Risse con coltelli, aggressioni fisiche al personale dell’autostazione, minacce di morte e un degrado igienico-sanitario intollerabile, culminato con l’episodio di un uomo che ha defecato in pieno giorno alla fermata dell’autobus in via Roma.

Di fronte a questa drammatica escalation, il consigliere comunale di opposizione Ferdinando Secchi ha depositato oggi un’interrogazione rivolta al Sindaco e alla Giunta per chiedere interventi drastici e immediati.

“L’area di piazza Matteotti e l’asse di via Roma sono ormai in balia della criminalità e del degrado più totale, mettendo a rischio quotidiano l’incolumità di viaggiatori, personale ARST, guardie giurate e turisti”, denuncia Secchi.

“La recente decisione di transennare piazza Matteotti per evitare assembramenti certifica semplicemente la resa dell’Amministrazione di fronte a un’emergenza sfuggita di mano.

Questa chiusura non è una soluzione da giustificare, ma un triste avviso alla cittadinanza: si sancisce la perdita di controllo sul territorio, privando i cagliaritani onesti di uno spazio pubblico senza colpire in alcun modo le vere cause del problema”.

Nell’interrogazione, il consigliere incalza la Giunta affinché smetta di affidarsi a misure passive o al solo sforzo della vigilanza privata, sollecitando un immediato tavolo sull’ordine pubblico con Prefettura e Questura.

Le richieste avanzate all’Amministrazione sono chiare e perentorie:

L’istituzione di un presidio fisso interforze nell’area della stazione.

Un drastico e costante potenziamento dei pattugliamenti.

La proposta formale al tavolo per la sicurezza di istituire una “Zona Rossa” estesa all’intera area di piazza Matteotti, per smantellare definitivamente i presidi di criminalità.

“Non possiamo più tollerare che il principale biglietto da visita della nostra città, di fronte al Municipio, snodo nevralgico per migliaia di sardi e turisti, sia un teatro quotidiano di violenza e inciviltà.

Servono risposte strutturali per restituire sicurezza e dignità a Cagliari”, conclude Secchi.