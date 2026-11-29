Una tragedia ha sconvolto la comunità di Casalnuovo di Napoli. Se ne è andata a soli 14 anni Michelle Valentino, colpita molto probabilmente da uno choc anafilattico dopo aver mangiato una pizza ieri sera in compagnia delle amiche. La giovanissima ha ordinato la margherita nonostante fosse allergica alle proteine del latte. Michelle ha pensato fosse sufficiente rimuovere la mozzarella al di sopra per non avere conseguenze ma purtroppo non è stato così. La 14enne, una volta rientrata a casa, ha iniziato a sentirsi male. Il papà l’ha subito accompagnata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra ma purtroppo per Michelle non c’è stato nulla da fare.

Sconvolto il sindaco di Casalnuovo Giovanni Nappi, che ha proclamato il lutto cittadino: “Ci sono momenti in cui una città intera si ferma, si stringe nel dolore e si ritrova unita nel silenzio.

La tragica scomparsa di Michelle, a soli 14 anni, ha profondamente scosso la nostra comunità.

Ho deciso di proclamare il lutto cittadino per domani, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Michelle.

Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta e inviteremo tutta la comunità a partecipare a questo momento di raccoglimento e rispetto.

Anche il Consiglio comunale, già convocato per la stessa giornata, si aprirà con un minuto di silenzio in sua memoria.

È un gesto simbolico, certamente. Nessun gesto potrà mai alleviare un dolore così grande. Ma è il modo con cui vogliamo dire alla famiglia di Michelle che non è sola. Ciao, Michelle.”

Nicola Campoli, dirigente dell’Unione Industriali di Napoli si unisce al dolore del paese: “Resta qualcosa che va oltre la cronaca e le indagini: una ragazza di 14 anni che esce con le amiche per trascorrere una serata spensierata e così finisce i suoi giorni. È questo che sconvolge e, insieme al dolore, provoca anche rabbia e una profonda inquietudine. Non credo esistano parole capaci di confortare davvero i suoi genitori e la sua famiglia. Resta soltanto il silenzio, il rispetto del loro dolore e l’auspicio che si faccia piena chiarezza su quanto accaduto”.