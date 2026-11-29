Si è spento a 88 anni Angelo Salis, per tutti Angelino, storico barista del noto Bar Farnese a Campo de’ Fiori a Roma. Originario di Trasnuraghes, ha trascorso 70 anni in quel bar, conquistando l’affetto e l’amicizia dei tutti gli avventori.

Una storia di passione per il proprio lavoro, svolto con professionalità e sempre con il sorriso sul viso.

“Ogni giorno, con pioggia o sole, lo trovavi sempre lì, con lo stesso sorriso e gli stessi immancabili ‘grazie mille”, scrive commosso sui social il blogger Antonio Sicilia.

Tantissimi i messaggi d’affetto per Angelino, che dall’età di 17 anni ha saputo mettere in pratica educazione, gentilezza, umiltà e cortesia diventando un punto di riferimento anche per chi, con un semplice caffè, ritrovava accoglienza e calore.