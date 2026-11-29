Si è svolta ieri a Verona l’Assemblea federale della Lega Giovani, che ha sancito il passaggio di testimone da Luca Toccalini ad Alessandro Verri, eletto nuovo coordinatore federale del movimento giovanile. All’appuntamento hanno preso parte numerosi esponenti della Lega provenienti dai territori. A rappresentare la Sardegna è intervenuto Federico Deidda, coordinatore regionale della Lega Giovani, che entra a far parte del direttivo federale del movimento. Un importante riconoscimento per la comunità leghista sarda e per il percorso di crescita del movimento giovanile nell’Isola. Nel corso del suo intervento, Deidda ha affrontato i temi dell’identità, dell’autonomia e dello spopolamento, rivendicando il legame tra la storia della Sardegna e i valori fondanti della Lega e rispondendo a chi ritiene che essere sardi e leghisti rappresenti un ossimoro. ‘Come fate voi a non essere leghisti in una terra che ha fatto dell’autonomia una parte fondamentale della propria storia? Per me, semmai, è un ossimoro essere sardi e opporsi all’autonomia differenziata. Non si può rivendicare autonomia per denunciare i problemi e poi rifiutarla quando si tratta di avere gli strumenti per risolverli’, ha dichiarato Deidda. Un passaggio è stato dedicato anche alle politiche regionali per il contrasto allo spopolamento: ‘Noi non vogliamo essere pagati per tornare. Vogliamo essere liberi di restare!’. Deidda ha inoltre rivolto un particolare ringraziamento al deputato e commissario regionale Alberto Di Rubba per il lavoro portato avanti in Sardegna e a Matteo Salvini per l’attenzione e il sostegno che ha sempre riservato all’Isola. Essere ieri in prima fila ad ascoltare Federico è stato per me un onore e motivo di grande orgoglio. Il suo ingresso nel direttivo federale della Lega Giovani rappresenta un importante riconoscimento per tutta la Lega Sardegna. In un momento in cui siamo chiamati a ribadire con fermezza l’importanza del rispetto delle nostre leggi, delle nostre istituzioni e delle nostre comunità, è bello vedere giovani profondamente innamorati della propria terra, consapevoli delle proprie radici e determinati a costruire il proprio futuro. Sono ragazzi che non chiedono scorciatoie, ma opportunità, che hanno voglia di mettersi in gioco e di assumersi responsabilità. È su di loro che continueremo a investire, dando spazio alle loro idee, alla loro passione e alla loro voglia di essere protagonisti del futuro della Sardegna. A Federico e a tutti i ragazzi della Lega Giovani Sardegna va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno portando avanti”. Così, in una nota, Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega Sardegna, commentando l’Assemblea federale della Lega Giovani, svoltasi ieri a Verona, e l’ingresso di Federico Deidda nel direttivo federale del movimento giovanile.