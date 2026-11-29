A Cagliari non si può suonare in strada: la Polizia Locale spegne l’armonica di Moses Concas. Polemica aperta in centro a Cagliari: Moses stava allietando il pubblico ma il concerto in strada è stato fermato dagli agenti, tra i fischi del pubblico. Nella città di Zedda è consentito il bivacco e l’accattonaggio, ma non suonare per allietare la gente. La notizia è stata pubblicata dal giornale Sardinia Post, che ha anche pubblicato il video dell’esibizione di Moses poi bruscamente interrotta. Niente multa, ma niente musica: le persone presenti non hanno gradito, in una Cagliari sempre più triste anche se è chiaro che le regole vanno rispettate.

VIDEO NICOLA SULIS