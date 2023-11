Sì, è tornato Lapadula: il Cagliari batte l’Udinese all’ultimo secondo dei supplementari

Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese con un gol all’ultimo secondo dei tempi supplementari dei sedicesimi di Coppa Italia e vola agli ottavi, dove incontrerà in Milan. Ci pensa Lapadula, al 119esimo, a regalare la vittoria ai ragazzi di mister Ranieri, ancora una volta all’ultimo respiro. Una partita quasi sempre a senso unico, con un’Udinese mai davvero pericolosa, a differenza dei sardi. Nel primo tempo si contano almeno quattro occasioni, tre imbastite da Oristanio. Nel secondo tempo vantaggio a sorpresa dei bianconeri, al sessantatreesimo con Guessand, con un colpo di testa perfetto.

Il Cagliari però reagisce e trova il pareggio con una punizione millimetrica e precisa di Viola. I tempi regolamentari finiscono in parità, poi ci pensa ancora una volta Lapadula a portare la squadra agli ottavi e regalare a Claudio Ranieri e ai tifosi il secondo sorriso in pochi giorni, dopo la prima vittoria in campionato di domenica scorsa in rimonta con il Frosinone.