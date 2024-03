Cagliari, migliorano le condizioni di Giorgia Paravagna: la 42enne travolta in via Peretti resta al Brotzu

Migliorano le condizioni di Giorgia Paravagna, la 42enne travolta ieri da un’auto in via Peretti a Cagliari, nello stesso tratto in cui aveva perso la vita il giovanissimo cinese Xuanming Guan. La donna si trova sempre al Brotzu, sotto stretto controllo dei medici e sotto farmaci in Rianimazione, ha varie fratture ma la fase peggiore sembra essere passata. È quanto trapela, con la doverosa dose di prudenza, dallo stesso ospedale. Confermato il trauma cranico e varie fratture in diverse parti del corpo, queste ultime legate alla caduta successiva all’investimento. La ripresa non sarà comunque breve e bisognerà capire quanti danni fisici ha riportato nell’impatto, abbastanza forte, prima contro il parabrezza dell’Audi Q3 guidata da un trentaduenne e, successivamente, contro l’asfalto. Sui social i tanti amici della quarantaduenne, residente nel quartiere di Mulinu Becciu, continuano a scrivere messaggi di incoraggiamento e di preghiera.

Nelle ultime ore si era fatta strada la notizia di un risveglio dal coma farmacologico: l’equipe medica di Rianimazione aveva infatti avviato le procedure per il risveglio, ma successivamente si è preferito attendere almeno alla giornata di domani.