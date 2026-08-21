Si concluderà questo weekend la raccolta iniziata subito dopo la scomparsa di Elisa e la cifra raggiunta verrà resa nota pubblicamente durante la prossima settimana.

L’importante iniziativa è stata promossa dalla famiglia di Elisa che, con questa piccola raccolta, ha voluto dare un grande segnale di unione e sinergia, un segno di enorme forza anche in una situazione di così grande ed estremo dolore.

“In memoria di Elisa” vuole essere un messaggio dal forte impatto emotivo, per favorire la prevenzione, la ricerca ed un network oncologico valido come elementi fondamentali di una visione più ampia.

Solamente grazie alla ricerca scientifica, unita ad una rete oncologica valida, si ha la possibilità concreta di avere accesso alle migliori cure; non è necessario che tutti i centri facciano ricerca, ma è fondamentale lavorare in stretta sinergia affinchè il paziente sia sempre al centro del percorso di cura, non si senta abbandonato nella malattia, i centri di riferimento facciano il massimo per dare indicazioni basate sulle ultime evidenze scientifiche, per fare in modo altresì che i centri che non abbiano effettuato ricerche abbiano il modo di recepirle nel minor tempo possibile.

La ricerca è assolutamente fondamentale: costituisce la base di tutto ma, successivamente, è necessario che il percorso non si interrompa con la ricerca ma che prosegua ancora con maggiore determinazione, affinchè le migliori cure possano diventare accessibili e fruibili per ognuno di noi, ovunque si trovi.

E’ oltremodo auspicabile che la rete oncologica sia il più possibile valida, dotata di strutture adeguate, di personale sanitario numericamente sufficiente, preparato e motivato e che le cure praticate siano basate sulle migliori evidenze scientifiche.

Questo è il forte messaggio che la famiglia di Elisa intende far arrivare ad ognuno di noi, perchè l’amore per Elisa non finirà mai e sarebbe meraviglioso che tutto questo amore possa trasformarsi in un progetto che possa dare speranza, alleviare le sofferenze e regalare un domani migliore.

Elisa avrebbe voluto che tutto il dolore si trasformasse in un atto di amore.

E’ possibile aiutare concretamente l’iniziativa e la ricerca scientifica, con una donazione all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), con un contributo tramite bonifico al seguente

IBAN : IT48L3608105138266319766334

con beneficiario LITTERA NICOLA e la causale “In memoria di Elisa”.