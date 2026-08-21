Rifiuti, rottami, lavatrici e sacchi di immondizia abbandonati lungo via dell’Agricoltura, una delle principali strade della zona industriale di Cagliari. Una discarica a cielo aperto è segnalata da residenti e lavoratori, a pochi metri da numerose aziende, tra cui depositi alimentari, caseari e farmaceutici, oltre a officine e gommisti.

La presenza dei rifiuti, aggravata dalle alte temperature, provoca cattivi odori e favorisce la presenza di topi, che vengono segnalati mentre si muovono quotidianamente tra i sacchi abbandonati. La situazione desta preoccupazione anche per le condizioni igieniche dell’area e per la sicurezza dei lavoratori che percorrono la strada.

Secondo le segnalazioni, nonostante le numerose richieste di intervento, nella zona non sono presenti telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Alle spalle dell’area è comparso anche un murale che richiama graficamente “Striscia la Notizia” e ironizza sul degrado della zona.

I cittadini chiedono un intervento urgente del Comune e delle autorità competenti per rimuovere i rifiuti e prevenire nuovi abbandoni.