Oltre 1.300 veicoli rubati in un anno in Sardegna: sono 1.047 le autovetture sottratte, a cui si aggiungono 245 motocicli e 99 ciclomotori. I dati emergono da un’analisi di Facile.it sulle statistiche del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un fenomeno che spinge sempre più automobilisti a proteggersi: il 23,4% dei proprietari sardi ha scelto una polizza contro il furto.

La provincia più colpita è Cagliari, con 735 auto rubate nell’anno preso in esame, seguita da Sassari con 203. Più distanti Nuoro, con 93 furti, e Oristano, che chiude la classifica con 15 vetture sottratte. Anche per i motocicli Cagliari è in testa con 166 furti, davanti a Sassari con 64. Tra i ciclomotori, invece, il primato spetta a Sassari con 48 denunce, seguita da Cagliari con 44.

Con l’estate e l’aumento degli spostamenti, Facile.it invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione a dove e come parcheggiano. Meglio evitare aree isolate e poco illuminate e scegliere, quando possibile, parcheggi frequentati e videosorvegliati. Anche lasciare oggetti in vista nell’abitacolo può attirare i ladri e provocare effrazioni, con danni che possono costare centinaia di euro. In Italia, sottolinea l’osservatorio, si verificano circa 12 furti su auto in sosta ogni ora, oltre 100mila all’anno.

Attenzione anche alle chiavi e ai telecomandi. La clonazione dei segnali può consentire ai malviventi di replicare il codice del dispositivo e aprire il veicolo. Per ridurre il rischio, viene consigliato, quando possibile, di chiudere l’auto con la chiave e utilizzare dispositivi meccanici aggiuntivi, come bloccasterzo o blocca pedali.

Tra le precauzioni suggerite c’è anche quella di non lasciare le chiavi incustodite durante una giornata al mare e di evitare di tenere i finestrini aperti, anche solo parzialmente, per contrastare il caldo. Infine, Facile.it ricorda la possibilità di aggiungere alla Rc auto una garanzia contro il furto, sottoscrivibile anche separatamente e con una compagnia diversa da quella scelta per la polizza obbligatoria. La copertura può riguardare sia il furto totale o parziale del veicolo sia i danni provocati durante un tentativo di effrazione. Il costo medio in Italia supera di poco i 108 euro.