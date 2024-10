Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sestu – Pecore nella rotatoria lungo la ex 131 che brucano l’erba: automobilisti sorpresi dalla presenza degli ovini che, per niente intimoriti dal traffico, consumano il pasto serale. “È pericoloso”.

Niente di nuovo, più volte sono state avvistate, sempre in gruppo, pascolare nel verde pubblico: aiuole, rotonde fiorite sono un ottimo spuntino. Cagliari e hinterland i comuni in cui sono state avvistate, e non senza polemiche per via dei “ricordi” puzzolenti che disseminano lungo il loro percorso. Non solo: parassiti, come zecche e pulci, possono causare non pochi problemi ai residenti. In questo caso, però, la strada dello shopping e dei supermercati non è invasa dai pedoni bensì dalle auto in corsa, sia nelle ore diurne che serali. Si potrebbe anche interpretare come un modo alternativo per tenere pulita la rotatoria dopo la deviazione che conduce nel centro abitato, ma, ironia a parte, il gregge di pecore potrebbe costituire un serio problema per gli automobilisti che potrebbero impattare contro gli animali poco visibili la notte.